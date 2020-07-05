شكرا لقرائتكم خبر عن الموجز الفنى.. سوسن بدر تبهر الجمهور.. ومحيى يفاجئ محبيه.. وعمر كمال فى الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم ”الخليج 365” لايف على صفحته على فيسبوك موجز لأهم أخبار الفن، اليوم السبت، قدمته نسرين فؤاد، وتضمن مجموعة من أهم أخبار الفن والأكثر قراءة وتداولا اليوم.

وجاء في الموجز..

نشرت سوسن بدر، صورتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "أنا من زمان قررت أحافظ على شكلى من غير ما أغيره.. بهتم ببشرتى.. بس مش مهتمة أمسح من عليها السنين.. حابة أخلى شكلى فى أفضل شكل المفروض يكون عليه دلوقتى مش من 30 سنة.. صباح الخير".

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وإلى الفنان عمر كمال حيث تداول العديد من رواد منصات "السوشيال ميديا" صورته أثناء خدمته فى الجيش، شارك مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورة قديمة له أثناء تأديته الخدمة العسكرية.



النشرة الفنية

أما الفنان محمد محي الذى يغيب دائما عن الساحة الفنية ويعود بألبومات جميلة ومؤثرة طرح المطرب محمد محيى ثالث أغانى ألبومه الجديد "بتاع زمان" والتى تحمل عنوان "قولت اخونة" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع فهد، وتقول كلمات

وإلى الساحة الفنية عالميا فبمجرد الإعلان عن التحضير لفيلم "Spencer"، الذى سيعرض جزءا من حياة الأميرة الشهيرة ديانا، أكد موقع deadline أن هناك أكثر من 12 دولة من مختلف قارات العالم، تقدموا بطلب مسبق لحجز الفيلم للعرض بدور العرض السينمائى لديهم، قبل حتى أن يبدأ التصوير رسميا.



النشرة الفنية

وعلى جانب آخر وقع عدد كبير من المغنيين وصناع الموسيقي على رسالة مفتوحة لحملة " Let The Music Play " والتي تدعو الحكومة في إنجلترا لدعم صناعة الموسيقى وسط جائحة فيروس كورونا "COVID-19"، فقد كشف موقع "جوس"، وجاءت هذه الخطوة من أجل تكثيف وإنقاذ الصناعة، وخاصة بعد توقف الحفلات والمهرجانات التي من غير المرجح أن تعود في أي وقت قريب.