شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد فى فيديو عن التحرش: احنا زهقنا ولازم الحادثة الأخيرة تبقى عبرة لكل متحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة تارا عماد على توجيه رسالة عبر فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مؤخراً، إلى كل سيدة تعانى من التحرش وتفضل الصمت على الكلام بحجة أن كلامها لن يتم سماعه، وذلك بقولها في البداية: "احنا زهقنا وجه الآوان نتكلم، علشان اللى حصل مؤخراً يبقى عبرة لكل راجل يحاول يعمل كده تاني"، وذلك في إشارة إلى جريمة التحرش الأخيرة التي هزت السوشيال ميديا مؤخراً.

تارا عماد كما ناشدت الفنانة تارا عماد كافة السيدات ممن يعانين من التحرش بشكل دائم بالاتصال بالأرقام التى نشرتها عبر حسابها على موقع إنستجرام، التي تخص مكتب شكاوى المرأة. Advertisements على جانب آخر نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز فيديو كوميدى لها مع الفنانة الشابة تارا ‏عماد على صفحتها الرسمية على "إنستجرام" مستخدمة أحد الفلاتر، ولاقى ‏الفيديو إعجاب عدد كبير من النجوم أبرزهم سليمان عيد ونجلاء بدر ‏ورضوى الشربينى، وذلك بعدما شاركت مؤخراً تارا عماد فى مسلسل "ونحب تاني ليه" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً حيث شارك فى بطولته إلى جانب الفنانة ياسمين عبد العزيز كلاً من الفنان شريف منير والفنان كريم فهمي.

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