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شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد فى فيديو عن التحرش: احنا زهقنا ولازم الحادثة الأخيرة تبقى عبرة لكل متحرش والان مع تفاصيل الخبر
تارا عماد
كما ناشدت الفنانة تارا عماد كافة السيدات ممن يعانين من التحرش بشكل دائم بالاتصال بالأرقام التى نشرتها عبر حسابها على موقع إنستجرام، التي تخص مكتب شكاوى المرأة.
على جانب آخر نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز فيديو كوميدى لها مع الفنانة الشابة تارا عماد على صفحتها الرسمية على "إنستجرام" مستخدمة أحد الفلاتر، ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من النجوم أبرزهم سليمان عيد ونجلاء بدر ورضوى الشربينى، وذلك بعدما شاركت مؤخراً تارا عماد فى مسلسل "ونحب تاني ليه" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً حيث شارك فى بطولته إلى جانب الفنانة ياسمين عبد العزيز كلاً من الفنان شريف منير والفنان كريم فهمي.
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