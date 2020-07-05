شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تريند على تويتر بعد تصريحاتها حول مواجهة التحرش اللفظي يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الفنانة رانيا يوسف التريندات على موقع تويتر مؤخرًا، وذلك بعد تعليقها على حوادث التحرش بعدما طالبت من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر بضرورة وجود قانون رادع يحمي من التحرش، كما أكدت أنها شخصيًا تعاني من التحرش دائمًا.

حيث كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حالة التعرض لذلك.



رانيا يوسف تريند على تويتر

وكتبت رانيا يوسف، نصاً عبر حسابها بموقع تويتر:" نعم تعرضت للتحرش كلمة تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان، حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!".

وأضافت:" أنا أواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسمية وأيضًا الإيميل الخاص به الذي تأتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي".

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رانيا يوسف وجزء من كلامها على تويتر

وأشارت:" والتي يستبيحون ارسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها - المواصلات - وغيرها) وأيضًا عبر الهواتف المحمولة فالتحرش بأنواعه كبير فلابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع".



رانيا يوسف فى صورة قديمة لها

ثم أكملت كلامها بكتابة: "أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر خاصة التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعًا. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي أي متحرش بالبلاغ فورًا عنه".

وفى سياق آخر قاربت رانيا يوسف على الانتهاء من تصوير مسلسل "الحرامى" الذى تخوض به تجربة جديدة فى الدراما التليفزيونية، والذى ينتمى نوعية أعمال الـ10 حلقات، ويشارك فى بطولته الفنان بيومى فؤاد وأحمد داش كارولين عزمى ورنا رئيس ويخرجه محمد سلامة ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة.

كما تستعد رانيا يوسف لتصوير الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" الذى تم عرضه بداية العام الجارى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى واستكمله وائل فرج.