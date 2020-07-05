شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات ميس حمدان.. من إعلان ملابس داخلية إلى التنمر على المحجبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة تلو أخرى تواجه الفنانة ميس حمدان، فبعد مرور أكثر من شهر على أزمة إعلان الملابس الداخلية ‏الذى واجه تهمة خدش الحياء والتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، دخلت فى أزمة جديدة اتهمت فيها بالتنمر ‏على المحجبات وأصحاب الأسنان البارزة على خلفية فيديو ساخر لها تجسد فيه شخصية أسمتها "سماح" .‏

ووقت عرض إعلان الملابس الداخلية، خرجت مطالب برلمانية بضرورة وقفه لاحتوائه على كلمات خادشة ‏للحياء وغير المقبول وجودها فى أى بيت مصرى‎.‎‏ واعتبرت هذه المطالبات البرلمانية أن ما جاء فى ‏الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتى جرمها القانون وحدد ‏عقوبة لها.‏

وأثار فيديو بثته حمدان عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" موجة من الغضب، إذ ظهرت وهى ‏تجسّد شخصية فتاة تدعى سماح محجبة، وتنتمى إلى الفئة الشعبية وأسنانها غير متناسقة، وعلّقت على ‏الفيديو قائلة: "سماح بادى مانى من وحى خيالى‎".‎‏ بينما تلقت حمدان هجوما كبيرا من متابعيها الذين ‏اتهموها بالنيل من المحجبات وأصحاب الاسنان غير المتناسقة.‏

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وحول تقديم إنذار لنقابة الممثلين لوقف ميس حمدان عن التمثيل، قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن ‏التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، إنه لم يتلق أى شكاوى ضد الفنانة ميس حمدان بشأن إيقافها أو التحقيق ‏معها من أحد المحامين أو أى شخص آخر. ‏