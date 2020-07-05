شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات ميس حمدان.. من إعلان ملابس داخلية إلى التنمر على المحجبات والان مع تفاصيل الخبر
ووقت عرض إعلان الملابس الداخلية، خرجت مطالب برلمانية بضرورة وقفه لاحتوائه على كلمات خادشة للحياء وغير المقبول وجودها فى أى بيت مصرى. واعتبرت هذه المطالبات البرلمانية أن ما جاء فى الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتى جرمها القانون وحدد عقوبة لها.
وأثار فيديو بثته حمدان عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" موجة من الغضب، إذ ظهرت وهى تجسّد شخصية فتاة تدعى سماح محجبة، وتنتمى إلى الفئة الشعبية وأسنانها غير متناسقة، وعلّقت على الفيديو قائلة: "سماح بادى مانى من وحى خيالى". بينما تلقت حمدان هجوما كبيرا من متابعيها الذين اتهموها بالنيل من المحجبات وأصحاب الاسنان غير المتناسقة.
وحول تقديم إنذار لنقابة الممثلين لوقف ميس حمدان عن التمثيل، قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، إنه لم يتلق أى شكاوى ضد الفنانة ميس حمدان بشأن إيقافها أو التحقيق معها من أحد المحامين أو أى شخص آخر.
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