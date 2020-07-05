شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. "بانة" تطلق أغنيتها المصرية "القعدة الحلوة"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاضت الفنانة "بانة" أجدد تجاربها الغنائية باللهجة ‏المصرية عبر أغنية "القعدة الحلوة"، والتى أطلقتها بشكل ‏فيديو كليب مصور.

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‏"القعدة الحلوة" تجمع بين البوب والإيقاعات الراقصة وذلك ‏وتم تصوير الكليب عن بعد، حيث تم التنسيق بين فريق ‏العمل فى البحرين وبين المخرج شريف ترحينى فى ألمانيا‎ ‎

وتغنت بانة عبر "القعدة الحلوة" بكلمات هشام صادق ‏وألحان عمر الشاذلى، وتوزيع محمد مجدى، وميكس وماستر ‏محمود عزت، وتدور فكرة الكليب حول تجسيد "قعدة حلوة" ‏لصديقات لم يفارق المرح محياهن واستغرق تصويرها 12 ‏ساعة.‏

ومن جانبها أوضحت "بانة" أنها سعت لنشر الابتسامة على ‏وجوه الجمهور عبر هذه الأغنية، التى وجدت من واجبها ‏كفنانة نشر جرعة تفاؤل فى هذه المرحلة الصعبة التى ‏يعيشها العالم، قائلة: "ضغوطات الحياة لا تنتهى فلنعش ‏أيامنا ببهجة وفرح ونستغل كل لحظة تمر برفقة من نحب ‏وأصدقاء مخلصين يشعون طاقة إيجابية وأمل‎".‎

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