فيديو وصور.. "بانة" تطلق أغنيتها المصرية "القعدة الحلوة"‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاضت الفنانة "بانة" أجدد تجاربها الغنائية باللهجة المصرية عبر أغنية "القعدة الحلوة"، والتى أطلقتها بشكل فيديو كليب مصور.
"القعدة الحلوة" تجمع بين البوب والإيقاعات الراقصة وذلك وتم تصوير الكليب عن بعد، حيث تم التنسيق بين فريق العمل فى البحرين وبين المخرج شريف ترحينى فى ألمانيا
وتغنت بانة عبر "القعدة الحلوة" بكلمات هشام صادق وألحان عمر الشاذلى، وتوزيع محمد مجدى، وميكس وماستر محمود عزت، وتدور فكرة الكليب حول تجسيد "قعدة حلوة" لصديقات لم يفارق المرح محياهن واستغرق تصويرها 12 ساعة.
ومن جانبها أوضحت "بانة" أنها سعت لنشر الابتسامة على وجوه الجمهور عبر هذه الأغنية، التى وجدت من واجبها كفنانة نشر جرعة تفاؤل فى هذه المرحلة الصعبة التى يعيشها العالم، قائلة: "ضغوطات الحياة لا تنتهى فلنعش أيامنا ببهجة وفرح ونستغل كل لحظة تمر برفقة من نحب وأصدقاء مخلصين يشعون طاقة إيجابية وأمل".
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