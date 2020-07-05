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فيديو وصور.. "بانة" تطلق أغنيتها المصرية "القعدة الحلوة"‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاضت الفنانة "بانة" أجدد تجاربها الغنائية باللهجة ‏المصرية عبر أغنية "القعدة الحلوة"، والتى أطلقتها بشكل ‏فيديو كليب مصور.

 

‏"القعدة الحلوة" تجمع بين البوب والإيقاعات الراقصة وذلك ‏وتم تصوير الكليب عن بعد، حيث تم التنسيق بين فريق ‏العمل فى البحرين وبين المخرج شريف ترحينى فى ألمانيا‎ ‎

 

وتغنت بانة عبر "القعدة الحلوة" بكلمات هشام صادق ‏وألحان عمر الشاذلى، وتوزيع محمد مجدى، وميكس وماستر ‏محمود عزت،  وتدور فكرة الكليب حول تجسيد "قعدة حلوة" ‏لصديقات لم يفارق المرح محياهن واستغرق تصويرها 12 ‏ساعة.‏

 

ومن جانبها أوضحت "بانة" أنها سعت لنشر الابتسامة على ‏وجوه الجمهور عبر هذه الأغنية، التى وجدت من واجبها ‏كفنانة نشر جرعة تفاؤل فى هذه المرحلة الصعبة التى ‏يعيشها العالم،  قائلة: "ضغوطات الحياة لا تنتهى فلنعش ‏أيامنا ببهجة وفرح ونستغل كل لحظة تمر برفقة من نحب ‏وأصدقاء مخلصين يشعون طاقة إيجابية وأمل‎".‎

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