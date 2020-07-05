شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يستعد لمسلسل جديد برعاية سينرجى بعد نجاح "بخط الإيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أحمد رزق لمسلسل جديد من إنتاج سينرجى وبدأ بالفعل في تحضيراته الفترة الماضية، وعقد جلسات عمل لاختيار السيناريو والنص الذى يظهر به رزق بعد نجاح مسلسله الأخير "بخط الإيد" للمخرجة شيرين عادل.

وقال أحمد رزق لـ"الخليج 365"، إنه استقر على الورق والقصة الذى يتناولها في مسلسله الجديد ويكتبه مصطفى جمال هاشم الذى تعاقد على العمل الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر استئناف تحضيرات العمل واختيار الابطال المرشحين للمسلسل الأسابيع القليلة المقبلة.

يذكر أن رزق لم يشارك في الماراثون الرمضاني السابق ولكن عرض له مؤخرًا مسلسل "بخط الإيد" الذي ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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وشارك في بطولة "بخط الإيد" الفنانة إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" -أحمد رزق- الذى يعمل طبيب تخدير، ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.