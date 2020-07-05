تورتة الـ 40.. شيكو يرد على تهنئات الجميع بعيد ميلاده "صورة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان الكوميدي شيكو على توجيه الشكر لكل أصدقائه الذين قاموا بتهنئته بعيد ميلاده الـ40، ونشر صورة ساخرة له بجوار تورتة عيد الميلاد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام. وكتب شيكو: "شكرا لكل أصحابي اللي كلموني وكل واحد كتب كومنت.. محظوظ وربنا كارمني أنى في المكان ده وإن حواليا كل الحب ده يا رب دايما أفضل كدة، الحمد لله". Advertisements من ناحية أخرى، يستعد نجما الكوميديا هشام ماجد وشيكو لبدء تحضيرات الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" والذى حقق ‏نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى الموسم الرمضانى الماضي، وبدأ كتاب العمل وهم: أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب ‏وإبراهيم صابر على كتابة الجزء الثانى منه استعداداً للتصوير بداية نوفمبر المقبل.‏ مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مى كساب، ميرنا جميل، سامى مغاورى وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادى أبوالسعود وإخراج معتز التونى.

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