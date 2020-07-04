بهاء الدين محمد: محمد منير كيان مستقل.. وأعماله إضافة للفن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الشاعر بهاء الدين محمد، على أغنية "الناس في بلادي" التي طرحها الفنان محمد منير، مؤخرًا، قائلًا: "محمد منير كيان مستقل، وما يُقدمه يكون إضافة كبيرة للفن نفسه".

وأضاف بهاء الدين محمد، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أنه من الوارد تقديم محمد منير لأغنية جديدة، ولم تُحقق مشاهدات ضخمة في وقتها، موضحًا أنها قد تكون أغنية ليست جماهيرية بينما وصلت لجمهوره نفسه، متابعًا بقوله: "منير يُقدم أغنية فنية للفن نفسه".

Advertisements

وأوضح أنه من الوارد طرح أغنية جديدة ولم تُحقق انتشارًا واسعًا، لكنها تكون وصلت إلى جمهور المطرب فقط، وهذا لا يُعني فشلها، بينما قد تكون إضافة كبيرة للفن.

وكان الكينج محمد منير، قد طرح أحدث أغنياته "الناس في بلادي"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، بمشاركة الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم التي كانت إحدى مفاجاَت الكليب.

أغنية "الناس في بلادي"، من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، والكليب إخراج أحمد عبد المحسن، وحققت 700 ألف مشاهدة فقط في يومين.