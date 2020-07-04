بهاء الدين محمد يكشف عن تعاونه مع عمرو دياب في ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الشاعر بهاء الدين محمد، إن هناك تواصل مع الفنان عمرو دياب، في الفترة الأخيرة، بشأن التعاون معه في ألبومه الغنائي الجديد.

وأضاف بهاء الدين محمد، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أنه لم يستقر على نوع الأغاني التي يتعاون فيها مع عمرو دياب حتى الآن، لكن من المُقرر أن يتعاونا معه في الألبوم الجديد، قائلا: "سبتله أغاني يقرأها".

وفي سياق متصل، أشار إلى أنه يتعاون مع الفنانة إليسا في أغنيتين، إحداهما تحمل اسم "اعتبرتك موت" من ألحان مدين، وأخرى بعنوان "مباحة ليك" من ألحان زعيم، موضحًا أن هاتين الأغنيتين يتناولان رسالة مختلفة ومميزة، موضحًا أن إليسا انتهت من تسجيلهم مؤخرًا: "بتغني بإحساس عالي جدًا".​