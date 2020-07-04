مدحت العدل: من يعطي مبررات للتحرش يجب معاملته كالمتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق السيناريست مدحت العدل على قضية التحرش بالمرأة، التي أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب"العدل"، منشورًا عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"،: "أي شخص أياً كان ثقافته أو دينه أو لونه يعطي أي مبرر للتحرش بدعوي ما ترتديه المرأة هو إنسان حقير ومشارك في الفعل وعلينا جميعاً معاملته معاملة المتحرش ذاته".

وأثارت قضية متحرش الجامعة الأمريكية، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية بعد أن تحرش بالكثير من الفتيات داخل الجامعة الأمريكية وقام بتهديدهن بمقاطع فيديو وصور .

