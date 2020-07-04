قبل طرحه.. شاهد تيزر "عدى الكلام" لـ سعد لمجرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:



نشر الفنان المغربي، سعد لمجرد، تيزر كليب "عدى الكلام"، المقرر طرحه غدًا الأحد عبر قناته على "يوتيوب".

"عدى الكلام" هي أول أغنية يقدمها المطرب المغربي باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.

وكان آخر ما طرحه الفنان سعد لمجرد، دعاء "باب الرجاء"، عبر قناته على اليوتيوب، من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.