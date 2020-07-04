محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
نشر الفنان المغربي، سعد لمجرد، تيزر كليب "عدى الكلام"، المقرر طرحه غدًا الأحد عبر قناته على "يوتيوب".
"عدى الكلام" هي أول أغنية يقدمها المطرب المغربي باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.
وكان آخر ما طرحه الفنان سعد لمجرد، دعاء "باب الرجاء"، عبر قناته على اليوتيوب، من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل طرحه.. شاهد تيزر "عدى الكلام" لـ سعد لمجرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.