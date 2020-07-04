هند صبري: معظم فتيات الوطن العربي والعالم تعرضن للتحرش وفخورة بهذا الجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تفاعلت الفنانة التونسية هند صبري، مع قضايا التحرش التي أُثيرت مؤخرًا، لعل أبرزها شهادات عدد من الفتيات ضد أحد الأشخاص متهمين إياه بالتحرش بهن، وإبتزازهن جنسيًا.

وكتبت هند في عدد من التغريدات، عبر حسابها بـ"تويتر": "في نطاق أوسع من قضية التحرش التي تشغل الرأي العام المصري والعربي هذه الأيام، أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله ما عدا قلة محظوظة، تعرضن ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي وكتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل".

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وأضافت في تغريدة أخرى: "أنا فخورة بهذا الجيل من البنات الذي كسر حاجز الصمت، التحرش والعنف الجنسي عار على الذي يقترفه، لا عليك إنتي، شكرًا لكل الفتيات اللائي خرجن عن صمتهن من أجل كرامتهن ومن أجل كرامة الأخريات، وشكرا لكل الرجال المحترمين الذين يساندونهن".

من ناحية آخرى، أعلنت شبكة الترفيه العالمية "نتفليكس"، مؤخرًا عن عرض فيلم "نورا تحلم". فيلم "نورا تحلم"، حائز على الجائزة الكبرى بمهرجان قرطاج السينمائي في نوفمبر الماضي، ويناقش الفيلم العديد من القضايا الشائكة والمحظورة اجتماعيا، من خلال قصة أم كادحة من وسط شعبي تتعرض لعنف مادي ومعنوي، لكنها تستمر في الحلم بحياة أفضل مع حبيبها الذي تلتقيه خلسة.