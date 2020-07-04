بعد قضية "المُتحرش".. مراد مكرم: بنتك أمانة في رقبتك ليوم مماتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:



علق الفنان مراد مكرم، حول قضايا التحرش التي أُثيرت مؤخرًا، لعل أبرزها قضية متحرش الجامعة الأمريكية التي أثيرت مؤخرًا، وتحرشه بعدد كبير من الفتيات، وإبتزازهن جنسيًا.



وعبر حسابه بـ"فيسبوك"، كتب "مكرم": "من امبارح بالليل لما بنتي قالت لي علي موضوع المتحرش والمغتصب ده وأنا مانمتش وقاعد بقرأ في الموضوع وفي دراسات علي النت وبتكلم معاكوا وبسمع من كل الناس".

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وأضاف: "بنتك أمانة في رقبتك ليوم مماتك، حتي بعد ما تتجوز، أنت برضه أبوها وسندها وضهرها، وإنتي يا أم نفس الشئ، إنت الحضن والحنان والاحتواء، أوعوا حاجة تبعدكم عن بناتكم، ولا شغل ولا فلوس ولا سفر".



تابع: "معرفش إذا كنت هعرف أنام تاني ولا لأ.. للي ما يعرفش الموضوع بالنسبة لي مش شخصية عامة بتفتي.. الموضوع بالنسبالي أب عنده بنت 15 سنة ومرعوب ومتنرفز من اللي شفته وسمعته النهاردة بالذات، ربنا يحمي كل ولادنا ويبعد عنهم ولاد الحرام".