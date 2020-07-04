ياسمين رئيس عن مناقشات السوشيال ميديا: لا بتغير الناس ولا تفكيرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

غردت الفنانة ياسمين رئيس، حول الدخول في مناقشات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، موجهة سؤالًا للجمهور: "لسة متخيلين إن المناقشات على السوشيال ميديا مفيدة؟.

وتفاعل عدد من متابعي "ياسمين"، عبر "تويتر"، مع تغريدتها وهو الأمر الذي جعلها تعرض وجهة نظرها بشكل أوضح من خلال عدة تغريدات قائلة: "نشر الوعي أو طرح قضايا ومواضيع محدش عايز يتكلم فيها أو يشوفها ده مختلف تمامًا عن المناقشات، المناقشات هنا ولا بتغير الناس ولا بتغير تفكير لأن إنتي في أغلب الوقت بتتكلمي مع شخص خلف شاشة موبايل ولا تعرفي حاجة عنه ولا عن خلفيته الثقافية ولا حتى شكله".



وتابعت في تغريدة آخرى: "و في الآخر يطلع واحد يشتم بأقذر الألفاظ ومينفعش يترد عليه طبعًا، ودائرة مغلقة من الإحباط، وتاني بقول في فرق كبير جدًا بين أنك تطرح قضية أو تدخل تناقش مع شخص أوقات حتى صورة البروفايل عنده مش حقيقية".



وفي سياق اَخر، انتهت ياسمين رئيس من تصوير فيلم "الحارث"، بطولة عمرو عبدالجليل، أحمد الفيشاوي، أسماء جلال، أسماء أبو اليزيد، إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وفتح "السينمات".