فيديو| بسبب "متحرش الجامعة الأمريكية".. إنجي وجدان توجه رسالة للأهالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة إنجي وجدان على قضية "متحرش الجامعة الأمريكية"، الذي اتهم بالاعتداء على أكثر من فتاة، وتهديدهن بمقاطع فيديو وصور.

ونشرت "وجدان" مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت: "عايزة أتكلم عن المتحرش، اللي اغتصب بنات كتير منهم عندهم ١٤ و١٦ سنة، وكان بيهددهم إنه هيبعت صورهم وفيديوهات لأهاليهم، وبيكلمهم بطريقة وحشة وشتايم وقلة أدب".

وأضافت إنجي: "رسالتي أكتر للأهالي سواء الولاد أو البنات، أولا الولاد مش من حقهم ياخدو حاجة مش بتاعتهم ومش من حقهم حد يقولهم لا وبردو يعملوا اللي هما عايزينه، دا مش من حقهم مهما كانت البنت عاملة، الموضوع مش بيقف عند البنات بس، دا بيحصل في أطفال، ناس كبيرة، حيوانات".

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وتابعت :"اللي بيحصل دا ممكن يكون في الشارع في النادي أو قدام بيت البنت، ولبنات محجبات، ومنتقبات، رسالتي الثانية لأهالي البنات علموا بتاكوا ما يخافوش منكوا، لو واحد اتحرش بيها أو اغتصبها فعيب مينفعش نتكلم علشان سمعتها العكس، انتوا بتبوظوا سمعتها اكتر إنكم تسيبوا حقها بتدمروا سمعتها وحياتها وبتدمروها نفسيا".



وأكملت أنجي:"٩٠ في المية من البنات المصريات تم التحرش بيهم، وفي حالات تانية كان بيحط مخدر للبنت بمساعدة بعض أصدقائه ودول لازم يتحاكموا بنفس الطريقة ".

واختتمت أنجي حديثها : "أنا متأكدة أن كل المسؤولين هياخدوا قرار ضد الشخص دا ولازم يتجاب لانه على حسب ما يقال اذى فوق ١٠٠ بنت في مص وبرا مصر".