أعلنت الفنانة منى إش إش، عن تحسن حالتها الصحية من فيروس كورونا، موضحة أنها اجتازت المرحلة الحرجة وحاليا تتعافى من الوباء، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، كما توجهت بالشكر إلى من ساندوها خلال الفترة الماضية. وكتبت "إش إش" :" بفضل الله ورحمته ويقينى بلطفه وكرمه عليا وعشمى إنه مش Advertisements ها يخذلني وهايكملى على خير أنا وبابا ان شاء الله أنا عديت المرحلة الحرجة وحاليا في مرحلة التعافي بإذن الله تبارك الرحمن الرحيم الحمد والشكر ليك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع رسل وأنبياء الله وملائكته ". ها يخذلني وهايكملى على خير أنا وبابا ان شاء الله أنا عديت المرحلة الحرجة وحاليا في مرحلة التعافي بإذن الله تبارك الرحمن الرحيم الحمد والشكر ليك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع رسل وأنبياء الله وملائكته ". وأضافت قائلة:" بشكركم جميعا حبايب قلبي على شعوركم ووقوفكم جنبى بالدعاء ربنا يحفظكم ويبارك فيكم". يذكر أن ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصرى، كانت قد أعلنت عن إصابة والدتها الفنانة "منى إش إش" بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة ‏المسحة، وطلبت ماهيتاب من أصدقائها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام‎،"‎‏ بالدعاء لوالدتها بالشفاء ‏العاجل وكتبت تعليقا: "أرجوكم ادعوا لأمي بالشفاء العاجل لأنها أصيبت بكورونا".‏

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كانت هذه تفاصيل خبر منى إش إش تعلن تعافيها من فيروس كورونا: عديت المرحلة الحرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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