الخميس المقبل .. عرض مسرحية "أبو صامولة" على "يوتيوب"

يقوم أبطال مسرحية "أبو صامولة"، بالعديد من البروفات، استعدادً لعرضها الخميس المقبل، الموافق 9 يوليو علي القناة الرسمية لوزارة الثقافة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، وذلك ضمن مبادرة "اضحك .. فكر .. اعرف". المسرحية مأخوذة عن قصة قصيرة بعنوان "مع سبق الاصرار"، Advertisements لأنطون تشيكوف ومن كتابة وإخراج محمد مرسي، وبطولة رضا إدريس وإسلام عبد الشفيع، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف موسيقي محمد شحاتة. لأنطون تشيكوف ومن كتابة وإخراج محمد مرسي، وبطولة رضا إدريس وإسلام عبد الشفيع، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف موسيقي محمد شحاتة. تدور أحداث العرض حول دكتور أمراض نفسية يعمل رئيس قسم الطب النفسي في إحدى المستشفيات الحكومية، يأتي إليه ذات يوم مريض محول من قبل المباحث بعدما شكوا في قواه العقلية،حيث أنه متهم في فك صواميل القطار ومن خلال حواره مع الطبيب نكتشف أنه قام بذلك من أجل صناعة صنارة فهو يعمل صيادًا ويتناول مخرج العرض قض الوعي لدى المواطنين، يعقب على العرض الكاتب والناقد جرجس شكري النفسي في إحدى المستشفيات الحكومية، يأتي إليه ذات يوم مريض محول من قبل المباحث بعدما شكوا في قواه العقلية،حيث أنه متهم في فك صواميل القطار ومن خلال حواره مع الطبيب نكتشف أنه قام بذلك من أجل صناعة صنارة فهو يعمل صيادًا ويتناول مخرج العرض قض الوعي لدى المواطنين، يعقب على العرض الكاتب والناقد جرجس شكري

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