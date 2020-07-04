بـالفيديو .. محمد محي يطرح أحدث أغانية "قولت أخونه"

طرح المطرب محمد محيي، أغنية جديدة "قولت أخونه"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

وتعد أغنية "قولت أخونه" ثالث أغنية يصدرها من ألبومه الجديد "بتاع زمان"، وهي من كلمات نور حمدي وألحان كريم حمدي، وتوزيع

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فهد.

ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، هاني رجب، نور

الدين حمدي من الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، ومحمد النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن يضم الألبوم عددا من ألحان محمد محيي، وتعاون مع الموزعين فهد، محمد العشي، رفيق عاكف، محمد رحيم، عادل واصف، حسام حسني، وماستر أمير محروس.