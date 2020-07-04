محمد فراج يحيي ذكرى وفاة والدته

أحيا الفنان محمد فراج ذكرى وفاة والدته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و كتب "فراج": "أصعب ما يمكن أن يكون فى هذا العالم القذر أن تفارق من تحب دون أن تعلم بموعد رحيله ودون أن تودعه..

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ابتعدتى عنى وأنتى الشخص الأقرب إلى قلبى.. أدعوا الله أن يرزقنى رؤياكى ثانية فى عالم أفضل رحمة الله عليكي يا أمي.. اللهم ارحمها واغفر لها وأدخلها جنتك كما ربتني صغيرا وكبيرا.. دعواتكم ليها".

وفي سياق أخر، ينتظر الفنان محمد فراج عرض أحدث أعماله الفنية، فيلمه الجديد "الصندوق الأسود" بطولة النجمة منى زكي ومصطفى خاطر وشريف سلامة وإخراج محمود كامل.

وتدور أحداثه في إطار من الدراما الممزوجة بالتشويق والإثارة، حول امرأة تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها، ويجسد فيه للمرة الأولى شخصية "هجّام".