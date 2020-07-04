فيديو .. لطيفة تفاجئ جمهورها بأحدث أعمالها في 2020

كشفت الفنانة لطيفة عن أحدث أعمالها، والمقرر طرحها قريبًا، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت لطيفة فيديو، وصرحت من خلاله بأنها تحضر مفاجأة جديدة، مشيرة إلى أنها تجهز كليب جديد سيتم عرضه قريبًا، كما أعربت لطيفة عن حبها الشديد لجمهورها قائلة: بحبكم. كما أعربت لطيفة عن حبها الشديد لجمهورها قائلة: بحبكم. Advertisements يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان للشمس، والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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