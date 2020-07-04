شاهد .. رانيا يوسف لجمهورها: نعم تعرضت للتحرش

وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة إلى جمهورها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت رانيا صورة لدعم منع التحرش، وصرحت قائلة: نعم تعرضت للتحرش ..

كلمه تعاني منها كل امرأه من سنوات طويله وحتي هذه اللحظه نعاني منها وكانه شبح يطاردنا في كل مكان.

حادثه الشاب الذ تخرش باكثر من فتاه ليست فرديه بل هناك العشرات او آلاف مثل هذا

الشاب يبحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الاقوي وهذا غير صحيح!

انا اواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسميه وايضا الايميل الخاص به الذي تاتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي.

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والتي يستبيحون ارسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان عملها، المواصلات، وغيرها وأيضًا عبر الهواتف المحموله فالتحرش بانواعه

كبير فلابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفه لانهم يعلمون انه ليس لهذا التحرش رادع.

وتابعت "اطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا.

ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه.

ومن ناحية أخرى تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض فيلم أسوار عالية، والفيلم من تأليف أمل عفيفي، وإخراج هشام عيسوي، وبطولة كل من رانيا يوسف، أحمد العوضي، راندا البحيري، عبد العزيز مخيون، انتصار، ياسمين رحمي، محمد خميس، محمد عطية، ندى بهجت، نانسي محمد مختار، تامر هشام.