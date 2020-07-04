بعد اعتزالها.. صمود الكندري تتصدر جوجل

تصدرت الفنانة صمود الكندري، تريندات موقع البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وذلك بعد أن أعلنت ابتعادها عن التمثيل.

وفاجأت الفنانة الكويتية صمود الكندري متابعيها على سناب شات، بإعلانها الابتعاد عن التمثيل وعدم مشاركتها في أي من الأعمال الفنية في السنوات المقبلة.

وقالت صمود الكندري في فيديو نشرته على سناب شات، إنها تعتزل التمثيل ولكنها ستظل في مجال الإنتاج، حيث أنها لن

تشارك في أي من الأعمال الفنية في السنوات المقبلة، قائلة: "راح أختفي السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها وخلال السنوات القادمة".

وأكدت صمود الكندري أن لديها أعمال خاصة تريد أن تتفرغ لها دون أن تكشف ماهيتها، مشددة على أن ما اكتسبته خلال عملها لمدة 13 عاماً في الفن هو محبة الجمهور لها.

Advertisements

بعدما قررت الابتعاد عن التمثيل.. من هي صمود الكندري؟

وأضافت صمود الكندري: "يارب المحبة تكون دائما وأتمنى تكون السنين اللي قضيتها معاكم على الشاشة خفيفة عليكم".

يذكر أن صمود الكندري تعرضت لمشكلة خلال عرض حلقات مسلسل "هيا وبناتها" في رمضان 2020، بسبب ما تم تداوله عن ظهور عاملة أثيوبية هاربة في العمل.

ونفت صمود الكندري ما تردد بأن العاملة التي ظهرت ضمن أحداث مسلسل "هيا وبناتها" هاربة من كفيلها منذ سنوات، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى القانون من أجل أخذ حقها من هذه الادعاءات الباطلة.