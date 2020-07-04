أصالة نصري من ست الدنيا: “لبنان ما بموت”

عبّرت الفنانة السورية أصالة نصري عن حبها الكبير للبنان بعدما وصلت الى ست الدنيا برفقة أولادها وشقيقها أنس نصري بعد ساعات من فتح مطار رفيق الحريري الدولي وذلك لأجل قضاء عطلتها الصيفية في بيروت.

وحول الأزمة التي يمر بها لبنان، ردّت أصالة بتعليق: “لبنان لا يموت ولا يحتضر، وسنعود ونقوم، أهله كثر وملايين محبّينه .. لبنان صغير حجمه ولكن لا أحد مهما كان حجمه كبيراً سيقدر عليه، الله معنا وغداً لنا وسنقوى ونرجع أقوى”. وختمت بهاشتاغ #لبنان_مابيموت

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وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي المتأزم إلا ان اصالة قدمت جرعة أمل وتفاؤل بغد أفضل في لبنان.

من جهة أخرى، أطلقت أصالة من لبنان أغنيتها الجديدة “الحب والسلام” والتي اقتربت من مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

عن نجاح العمل قالت أصالة: “أشكركم جميعاً على محبّتكم ودعمكم ..أسعدني جدًاً هذا النّجاح لعمل أُنجز منّ أجلكم.. وفرحت جدًاً بأنّنا كُثُر بوجه الألمّ ، وبوجه اليأس ، وبوجه الخوف ، سنتجاوز هذه الأيّام بالأمل وبالمحبّه، حفظكم الله جميعاً منّ كلّ مكروه. وكلّ الشّكر للغالي الصّديق الملحّن الكبير محمّد رحيم على إتقانه للعمل .. بشكل استفزّني لأقدّم أجمل ماعندي”.