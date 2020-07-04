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مقتل شخص في إطلاق نار غرب العاصمة البريطانية لندن المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

السبت 2020/7/4 08:19 م بتوقيت أبوظبي

قتل شخص، السبت، في حادث إطلاق نار غربي العاصمة البريطانية، وذلك بالتزامن مع رفع القيود المفروضة على البلاد لمواجهة المستجد (كوفيد 19). 

وبعد 3 أشهر من الإغلاق، استأنفت الحانات وصالونات الحلاقة والفنادق نشاطها السبت في بريطانيا ضمن خطوات تخفيف تدابير العزل، وسط مخاوف من تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ولم ترد أي تفاصيل حول طبيعة الحادث، هل هي جنائية أم إرهابية، حتى الآن.

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