شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل "عفريت" يطارد هنيدى في فيلمه "النمس والإنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان عمرو عبد الجليل مشاهده في فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدي، حيث يجسد دور لأول مرة فى السينما بشخصية "عفريت" بلطجي ودمه خفيف يدعى "النمس" ويطارد بطل العمل ويظهر له فى إطار كوميدى، وحينما يعلم "النمس" عمرو عبد الجليل أن ابنة شقيقته منة شلبى تقع في حب هنيدى يبدأ في صراعات مع هنيدى في إطار كوميدى.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

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وكان آخر ظهور لعمرو عبد الجليل في السينما فيلم "كازابلانكا" والذى عرض عام 2019، وشارك في بطولته كل من الفنان أمير كرارة وإياد نصار وغادة عادل ولبلبلة ومجموعة من النجوم تأليف هشام هلال.

وعرض لـ عمرو عبد الجليل مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وشارك في بطولته كل من سهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعى، ومحمد لطفى وأخرون من النجوم.