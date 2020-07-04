شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا عن قطتها: لا يمكننى الالتزام بالتباعد الاجتماعى عندما يتعلق الأمر بفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها بموقع إنستجرام، عن حبها لقطتها فلة، حيث لا تستطيع مراعاة التباعد الاجتماعي وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع العدوى من فيروس كورونا، مما نال إعجاب الكثير من جمهورها.

ونشرت شيرين رضا، صورة تجمعها مع قطتها فلة، قائلة:"لا يمكنني الالتزام بالمسافة الاجتماعية عندما يتعلق الأمر بفلة".

وشاركت النجمة شيرين رضا متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها من داخل العزل الصحي المنزلي الذي تقضيه لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ونشرت النجمة صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام منذ قليل، وظهرت بدون ميكاب داخل منزلها، لتؤكد التزامها بالسلامة والوقاية في هاشتاج "ابقي آمن".

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وتشارك شيرين رضا كضيفة شرف في فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتا، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن، وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.