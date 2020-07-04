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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يطرح أغنية "زحمة الأيام" مع الشاعرى وهشام عباس وإيهاب توفيق والان مع تفاصيل الخبر
وكان النجم مصطفي قمر شارك متابعيه وجمهوره بصور جديده تجمعه مع كل من الفنان حميد الشاعري، وهشام عباس وإيهاب توفيق، من كواليس تصوير أغنيتهما الجديدة من تصوير كليب جديد يحمل اسم "زحمة الأيام"، من كلمات الشاعر الراحل سامي العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري.
وكان مصطفي قمر قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهي الأغنية الرسمية للألبوم الذي طرحه منذ فترة، من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.
وانتهى النجم مصطفى قمر من ألبومه الجديد وأصبح جاهزًا لطرحه بالأسواق وعلى قنواته الخاصة خلال الأيام المقبلة، ويتعاون قمر مع الملحن سامر أبوطالب فى أغنيتين الأولى بعنوان "مفيش راحة" والثانية بعنوان "أعصابى متوترة"، من كلمات عمرو المصري.
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