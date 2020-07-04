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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج يحيى ذكرى والدته بكلمات مؤثرة: "اتمنى رؤيتها فى عالم أفضل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد فراج على إحياء الذكرى السادسة لرحيل لوالدته، والتى تتزامن مع اليوم السبت، 4 يوليو، حيث كتب فراج عبر خاصية الستورى من خلال حسابه على Instagram كلمات مؤثرة تذكرها بها حين قال: "أصعب ما يمكن أن يكون فى هذا العالم القذر أن تفارق من تحب دون أن تعلم بموعد رحيله ودون أن تودعه.. ابتعدتى عنى وأنتى الشخص الأقرب إلى قلبى.. أدعوا الله أن يرزقنى رؤياكى ثانية فى عالم أفضل".
فراج
وأضاف الفنان الذى شارك مؤخراً خلال فيلم "الممر" والذى شهد نجاحاً كبيراً في دور العرض بقوله : "رحمة الله عليكي يا أمي.. اللهم ارحمها واغفر لها وأدخلها جنتك كما ربتني صغيرا وكبيرا.. دعواتكم ليها".
من ناحية أخرى ينتظر محمد فراج عرض أحدث أعماله الفنية والممثل فى فيلمه الجديد «الصندوق الأسود» أمام منى زكي ومصطفى خاطر وشريف سلامة وإخراج محمود كامل، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الممزوجة بالتشويق والإثارة، حول امرأة تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها، ويجسد فيه للمرة الأولى شخصية «هجّام»، وهي شخصية مثيرة للجدل داخل أحداث الفيلم.
كما من المفترض أيضاً أن يستأنف الفنان محمد فراج قريباً تصوير مسلسل «تقاطع طرق»، الذي يشارك في بطولته أمام منى زكي ومحمد ممدوح وأمينة خليل وسيد رجب وتأليف وإخراج تامر محسن، بعدما خرج من سباق رمضان لعدم انتهاء تصويره.
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