شكرا لقرائتكم خبر عن حضن دافى.. بن أفليك يحتضن صديقته آنا دى أرماس فى شوارع لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم بن أفليك وهو يحتضن صديقته خارج منزلها في حي البندقية في لوس أنجلوس، وذكر موقع الديلي ميل أن أفليك لم يبتعد أن صديقته طوال فترة الحظر بسبب فيروس كورونا المستجد.

بن أفليك المخرج والممثل الحاصل على جائزة الأوسكار شارك في المظاهرات المناهضة للعنصرية في لوس أنجلوس بعد مقتل جورج فلويد علي يد عناصر من الشرطة، وظهر أفليك بدون كمامة رغم تفشي فيروس كورونا وصعوبة التباعد الاجتماعي في ظل المظاهرة.

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وشارك بن أفليك في المظاهرة صديقته آنا دي أرماس والتي كانت أكثر وعيا منه وحرصا على سلامتها حيث لم يمنعها حماسها للمشاركة في المظاهرة من ارتداء الكمامة في ظل تفشي فيروس كورونا في أمريكا والعالم.

من أخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.