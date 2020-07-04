شكرا لقرائتكم خبر عن صوفي تيرنر في جولة مع زوجها بشوارع لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية صوفي تيرنر، بصحبة زوجها المطرب العالمي جو جوناس، وهما يتجولون في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية، بصحبة كلابهما، وسط تدابير احترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت النجمة العالمية صاحبة شخصية "سانسا ستارك" في سلسلة Game of thrones، وهي على مشارف وضع طفلها الأول، بعد ظهور علامات الحمل بشكل كبير عليها، وهو ما ظهر في حركة تجولها وسط زوجها جو جوناس، ووالديها سالي وأندرو تورنر، وهم يرتدون جميعاً الكمامات الطبية للحفاظ على سلامتهم.

وعلى جانب آخر، تضامنت تيرنر مع المظاهرات التي تشهدها الكثير من دول العالم حاليًا للتنديد بالعنصرية التي يتعرض لها أصحاب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة الأمريكية، بعد مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

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ونشرت تيرنر، صور وفيديو من مشاركتها في حملة BlackLivesMatter، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، والتي ظهرت فيها وهي ترفع لافتة للمطالبة بحقوق أصحاب البشرة السمراء وسط عدد كبير من المتظاهرين.

وظهرت تيرنر منذ فترة أثناء جولتها مع زوجها المطرب العالمي جو جوناس، وذلك أثناء ركوبهما سيارتهما معاً، حيث اتضح على النجمة ملامح حملها في طفلها الأول من جوناس، مثلما اتضح في تقرير قام بنشره موقع الديلي ميل الذى كشف عن أن الثنائي يحاول الاستمتاع بوقته والترفيه عن نفسه في ظل أزمة كورونا التي تضرب العالم بأسره، وذلك عن طريق السير أو ركوب السيارة أمام منزلهما للتنزه ولو قليلاً.

وكانت النجمة العالمية صوفي تيرنر قد حرصت على مشاركة متابعيها وجمهورها، في وقت سابق بمقطع فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام، مع زوجها المطرب العالمي جو جوناس، أثناء تحضريهما لمشاركتهما في إحدى البرامج التليفزيونية أو الحوارات الإعلامية التي لم تكشف عن تفاصيل أكثر عنه.