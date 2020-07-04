شكرا لقرائتكم خبر عن منى إش إش تعلن تعافيها من فيروس كورونا: عديت المرحلة الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة منى إش إش، عن تحسن حالتها الصحية من فيروس كورونا، موضحة أنها اجتازت المرحلة الحرجة وحاليا تتعافى من الوباء، كما توجهت بالشكر إلى من ساندوها خلال الفترة الماضية.

وكتبت منى إش إش، عبر حسابها بموقع انستجرام:"بفضل الله ورحمته ويقينى بلطفه وكرمه عليا وعشمى إنه مش ها يخذلني وهايكملى على خير أنا وبابا ان شاء الله أنا عديت المرحلة الحرجة وحاليا في مرحلة التعافي بإذن الله تبارك الرحمن الرحيم الحمد والشكر ليك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع رسل وأنبياء الله وملائكته".

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منى إش إش

وأضافت قائلة:" بشكركم جميعا حبايب قلبي على شعوركم ووقوفكم جنبى بالدعاء ربنا يحفظكم ويبارك فيكم".

وأجرت الفنانة "منى إش إش" طليقة الفنان ماجد المصرى آشعة مقطعية على الصدر بعد شعورها بضيق تنفس وكحة، كما توجهت ‏لإجراء مسحة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت "إش إش" مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع "إنستجرام" من أمام ‏إحدى المستشفيات وقالت "خضعت لإجراء خير إن شاء الله " عشمى فى ربنا كبير وإن شاء الله خير.‏

يشار إلى أن ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصرى، أعلنت عن إصابة والدتها الفنانة "منى إش إش" بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة ‏المسحة، وطلبت ماهيتاب من أصدقائها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام‎"‎‏ بالدعاء لوالدتها بالشفاء ‏العاجل وكتبت تعليقا: "أرجوكم ادعوا لأمي بالشفاء العاجل لأنها أصيبت بكورونا".‏