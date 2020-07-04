شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تطالب جمهورها بالصلاة من أجل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة اللبنانية الكبيرة نوال الزغبى، جمهورها بالصلاة من أجل لبنان، فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى يمر بها لبنان الفترة الأخيرة، مع تدهور قيمة الليرة بشكل كبير أمام الدولار.

ونشرت نوال صورة، مكتوب عليها: "حان وقت الصلاة من أجل لبنان" عبر حسابها الرسمى بتويتر وعلقت بهاشتاج: "لبنان ينهار".



نوال الزغبى

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وكانت النجمة نوال الزغبي، قد اعربت عن استياءها من الأوضاع التي وصلت إليها لبنان خلال الآونة الأخيرة وتوالى الأزمات على الشعب اللبناني بسبب الأداء الحكومي واختلاف السياسيين، وعلقت نوال الزغبي على الأوضاع برسالة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلة: " البلد انتهى والعالم جاعت ... وبعد ١٠ ايام مارح يكون في كهرباء بالبلد... وخايفين على السمعة السيئة، ما في أسوأ وأذل من هيك... يا ضيعانك يا لبنان".

وفى سياق متصل هاجمت النجمة نوال الزغبي، السياسيين في لبنان، معبرة عن استياءها من الأوضاع التي وصلت إليها خلال الآونة الأخيرة وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر:" غريب أمر هالسياسيين بلبنان. بتطلّع حواليك بتشوف الناس يئسانين خسروا كل شيء وبلد منهار كلّيا وفي "مسؤولين" عايشين على غير كوكب عم يتشغلوا كانوا ما صاير شيء، وكل همّن بعد يتخانقوا ع قالب الجبنة ومحاصصة السلطة بهالبلد. ليش رح يبقى بلد تتقاسموا؟".