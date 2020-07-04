عمل D.G بالأفراح وترك دراسته.. تعرف على 6 حقائق فى حياة بوست مالون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حياة نجم الراب العالمي بوست مالون مليئة بالأسرار ، حيث يكتفي قطاع كبير من عشاقه و محبيه الآن بالتعرف الكثير من التفاصيل عن أعماله الفنية التي يقدمها للعالم و تحقق الكثير من النجاحات ، و اليوم احتفالا بعيد ميلاد بوست مالون الـ 25 نكشف عن العديد من أسرار حياته .
1- يتزامن عيد ميلاد بوست مالون مع يوم الاستقلال الأمريكي و هو ما يجعل تاريخ ميلاده دائما عالق بأذهان محبيه و عشاقه حول العالم و خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية.
2- قبل أن يصبح بوست مالون واحد من أهم نجوم الغناء في العالم ، كان يعمل مالون D.J بحفلات الزفاف ، وذلك خلال فترة الدراسة ، و هو ما جعله يعرف الكثير من الأسرار الخاصة بصناعة الموسيقي .
3- اعترف بوست مالون في واحدة من التغريدات أنه ترك الكلية بحجة أنه لم يكن طالب مجتهد دراسيا
4- كان بوست مالون يعزف علي آلة الجيتار في مرحلة الدراسة الثانوية مع عدد من أصدقائه
5- بالرغم من الألبوم الأول لبوست مالون " Stoney " حقق نجاح ملحوظ " تجاريا " فور إطلاقه إلا أنه لم يحظى بإشادة النقاد المعنيين بالموسيقى و الغناء ، لذلك لم يفكر مالون في التحدث عن مجهوده في هذا الألبوم بل وعدهم ان الالبوم المقبل سيكون أفضل .
6- وحسب موقع " ميوزيك اينمينسوتا" أن بوست مالون هو أكبر عميل لشركة التوصيل " Postmates " حيث يقال أنه ينفق سنويا ما يقرب من 40 ألف دولار ، مما أكسبه لقب مرحا و هو "Postmates Malone".
و لمن لا يعرف أن " Postmates " هي شركة أمريكية تقدم خدمات التوصيل المحلي للوجبات المعدة من قبل المطاعم وغيرها من السلع .
بوست مالون
بوست مالون
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