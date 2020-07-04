شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هجوم على ميس حمدان.. والسبب التنمر على المحجبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جدل كبير أثارته الفنانة ميس حمدان عبر صفحات السوشيال ميديا بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه وهى تجسد شخصية فتاة تدعى سماح تعمل في مركز تجميل للسيدات وتتعرض لمعاكسات، حيث كان أحد الرجال يلاحقها وعندما نظر إليها صدم من جمالها.

أثار هذا المقطع غضب المتابعين لها معتبرينه تنمر واضح على المحجبات، مطالبين بالتحقيق معها من قبل نقابة المهن التمثيلية.

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الفيديو التالي يستعرض تفاصيل القصة..