شكرا لقرائتكم خبر عن "قولت أخونه" محمد محيى يطرح ثالث أغانى ألبوم "بتاع زمان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد محيى ثالث أغانى ألبومه الجديد "بتاع زمان" والتى تحمل عنوان "قولت اخونة" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع فهد، وتقول كلمات أغنية "قولت أخونه": ماقدرتش ماحاولتش مهونتش وماخونتش ..أيام ما كان لسة جانبى ومافارقنيش..كان بين القلب فاضل كان لية كل المشاعر..قال أية أنا قلبى فاكر كل كلمة قالها..قولت أخونه جت عيونة قالتلى ماتخوني.

Advertisements

وطرح محمد محيى أول أغنيتين من ألبومه المنتظر، وهما "سهرانين" من كلمات نور حمدى، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى وحققت نجاحا كبيرا، والثانية "فوضت أمرى"، وهى من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى.

ويتعاون "محيى" فى الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، رومانيا.

ومن الملحنين محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدى، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحماده النادى، أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحد فقط، وحسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.