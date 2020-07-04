شكرا لقرائتكم خبر عن أصوات غنائية كسرت الدنيا.. ولكن أين هم الأن على أرض الواقع؟.. المواهب تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج من برامج اكتشاف الأصوات الغنائية للشباب وللأطفال الكثير من المواهب التي أشاد بها الجمهور واستمتعنا بأصواتهم وأصبحوا نجوما وقتها ولكن بعد انتهاء كل مسابقة لا نعلم اين ذهبت تلك الموهبة وما مصير رعايتها.. خلال هذا

أحمد جمال

انتهى المطرب أحمد جمال نجم أراب أيدول، من تصوير 9 كليبات فى ألبومه الجديد بمدينة أثينا باليونان، ومن المقرر طرح الألبوم بشكل كامل فى شهر أغسطس المقبل، ويتعاون جمال فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، أما ملحنين عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، أما التوزيع مع أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضيرات الألبوم على مدار سنة ونصف، ويتكون الألبوم من 9 أغنيات فقط.

من ناحية أخرى طرح جمال مؤخراً اغنيتين وطنية، الأول تحمل اسم "احنا مش بتوع حداد"، وهى من كلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامى دهيمة، والثانية بعنوان"جيل بطل"، والتى تعتبر دعم الأبطال الألمبياد المصريين المشاركين في اولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا، وهى من كلمات حسن كمال، الحان محمد عزيز.

مروة ناجى

سجلت المطربة مروة ناجى نجمة ذا فويس، أغنية جديدة سينجل بعنوان "أنت وبختك"، من كلمات جمال الخولى، وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع الموسيقى عمر إسماعيل، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

هايدى موسى

انتهت المطربة هايدى موسى نجمة ستار أكاديمى، من تسجيل أغنية اجتماعية جديدة تستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة، تحمل اسم "عيشها"، من كلمات أحمد راؤول وألحان محمد فخراني، وتوزيع محمد الشاعر وماستر توما.

تستعد الطفلة أشرقت أحمد نجمة "ذا فويس كيدز" بمشاركة المطرب السعودى محمد العبد الله، لتصوير دويتو جديد على طريقة الفيديو كليب يحمل اسم "أبيض وأسود"، وهى من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان وتوزيع الموسيقى سامح المتولى، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة. كما انتهيت أشرقت أيضًا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "مصر الوفا"، وهى من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان الملحن السعودى سالم العبد الله، وتوزيع الموسيقى سامح المتولى. لؤى عبدون لؤى عبدون انتهى الطفل لؤى عبدون، نجم ذا فويس كيدز، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "إنسانى"، من كلمات الشاعر الإماراتى طارق الكندى، وألحان لؤى، وتوزيع الموسيقى أسامة كمال، ومن المقرر أن يتم طرح بالأيام المقبلة. مينا عطا ومحمد شاهين يستعد المطربان نجوم ستار أكاديمي مينا عطا ومحمد شاهين لطرح دويتو غنائى جديد، يحمل اسم "مسيرها تتعدل"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق. انتهت المطربة رنا سماحة نجمة ستار أكاديمية من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والذى تعاونت فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة، ومن الشعراء: أحمد على موسى وأحمد حسن راؤول وهانى سارو ومحمد مصطفى وعلى عبد السلام، ومن الملحنين: مدين ومحمد الصاوى ومحمد الفخرانى ومحمد خلف، ومن الموزعين محمد شفيق ونادر حمدى وأحمد عبد السلام وحازم السعيد. Advertisements رنا سماحة يتعاون المطرب محمد رشاد نجم أراب أيدول، مع الشاعر عزيز الشافعى، فى أغنية سينجل، مقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة، كما شارك رشاد لأول في عمل درامى بمسلسل "ليالينا"، من بطولة صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار. محمد رشاد يستعد المطرب والملحن سامر أبوطالب نجم ذا فويس الموسم الأول، لطرح أغنية جديدة على طريقة فيديو كليب، تحمل اسم "أنا هبعد"، وهى من ألحانه، وكلمات مصطفى مدكور، وتوزيع الموسيقى عمر إسماعيل، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، الكليب فكرة وتنفيذ فريد عادل، وإخراج تامر سليم. سامر أبوطالب كما يتعاون سامر أبو طالب حالياً مع تامر عاشور فى أغنية بألبومه الجديد، من كلمات تامر حسين، توزيع عمر إسماعيل، ويتعاون مع مصطفى قمر، فى أغنيتين الأولى بعنوان "مفيش راحة" والثانية بعنوان "أعصابى متوترة"، من كلمات عمرو المصري. أحمد السيسي أحد المواهب الصوتية وشارك في " فويس كيدز " وشارك مع علي ربيع في مسلسله قبل الاخير " فكرة بمليون جنيه " مينا عطا ومحمد شاهين

أشرقت أحمد