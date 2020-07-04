شكرا لقرائتكم خبر عن فى حب الأحمر .. صورة تجمع هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى بإطلالة بنفس اللون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة جمعتها مع دانيا البناوى، زوجة الفنان كريم فهمى، وشقيق زوجها أحمد فهمى، وظهرت هنا ودانيا، فى الصورة وهن يرتدين ملابس جذابة باللون الأحمر، ونشرت هنا الصورة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "فى حب الأحمر".

يأتى هذا بعد يوم من مفاجأة قدمها عدد من جمهور الفنانة هنا الزاهد، كانت عبارة عن أغنية من تأليفهم كتبوها خصيصًا من أجلها، وحينها نشرت الفنانة هنا مقاطع فيديو عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، لتوجه الشكر إلى معجبيها على مفاجأتهم الجميلة، كما عرضت مقطع الفيديو الذى سجلوا فيه الأغنية بأصواتهم مع دمجها بصور شخصية ولقطات فيديو قصيرة لها.

وقالت هنا الزاهد، "فى الاستوريز دى أنا عايزه أشكر الفانز اللى بجد بجد بعتبرهم زى أهلى وعاملينلى مفاجأة وعملولى أغنية من تأليفهم واتبسط أوى لما سمعتها.. أنا عارفه إن صوتكو مش أحلى حاجة بس كفاية إن أنتوا مسكتوا ورقة وقلم وقعدتوا تكتبولى أغنية عشان تبسطونى وبسطونى أوى أوى أوى .. عايزه أشكر مريم وميرو وهنا وميسم وسلمى ومريان وملك وهنا وشهد وروان وكنزى ونوران".

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وأضافت هنا الزاهد، عبر مقطع الفيديو لتقديم الأغنية، "بجد مش عارفة أقولكوا إيه بسطونى جدًا وأنا هورى الناس بقى اللى انتوا عملتوه عشانى.. طبعًا مش أحلى الأصوات بس بالنسبة لى أحلى الأصوات كفاية تعبكو معايا".

وجاءت كلمات الأغنية، كالتالى، "قالوا عنك أحلى من كل البنات.. قالوا إنك من أحن المخلوقات.. وفى أقل من دقيقة الحقيقة بلاقيها جدعة ومخلصة فعلًا صدق اللى قال.. قالوا عنك أحلى من كل البنات.. قالوا إنك من أحن المخلوقات.. قالوا عنك أحلى من كل البنات.. قالوا إنك من أحن المخلوقات".

وحرصت الفنانة هنا الزاهد، قبل يومين، على توثيق يومها مع زوجها الفنان أحمد فهمي، الذي شهد لقاءهما لتناول طعام السوشى، في إحدى المطاعم الشهيرة، ونشرت الزاهد، صورة لها مع فهمي وهو يرتدي الكمامة الطبية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتعلن تواجدهما سويًا لتناول السوشى.