شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: لبنان مارح يموت وماعم يحتضر ورح يرجع ويقوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة السورية أصالة نصرى، على إحدى التغريدات حول الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، موضحة أن لبنان لم يموت وسوف ترجع أقوى من الأول، حيث تفاعلت مع هاشتاج "لبنان ما يموت" ردًا على هاشتاج آخر "لبنان يحتضر".

وكتب الفنانة أصالة، عبر حسابها بموقع تويتر على إحدى التغريدات، قائلة: "أخي الحبيب ربيع.. لبنان مارح يموت وماعمّ يحتضر، ورح نرجع ونقوم، وكتار أهله وملايين محبّينه.. لبنان صغير حجمه بسّ ولا حدا مهما كان كبير بيقدر عليه ، الله معنا وبكره إلنا ورح نقوى ونرجع أقوى لبنان مابيموت".



أصالة عبر تويتر

وكانت توجهت النجمة أصالة مع أبنائها وشقيقها إلى بيروت لقضاء عطلة هناك، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى منها إنستجرام وفيس بوك، صورا أثناء تواجدهم فى المطار، ونشر أنس نصرى، شقيق النجمة أصالة، مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام، تجمعه بأصالة وأبنائها شام وعلى وآدم، وأيضا انتشرت صورة لأصالة فى بيروت مع مصمم الأزياء نيكولا جبران.

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من جانب أخر ، احتفلت النجمة السورية أصالة نصرى، مع جمهورها بنجاح أغنيتها الجديدة "الحب والسلام"، التى تجاوزت عدد مشاهداتها 700 ألف مشاهدة فى ساعات قليلة منذ طرحها مساء الجمعة، ووجهت صولا الشكر لجمهورها على محبتهم ودعمهم لها، معبرة عن سعادتها بنجاح العمل الغنائى الجديد.

وقالت أصالة، فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، "أشكركم جميعاً على محبّتكم ودعمكم.. أسعدنى جدًا هذا النجاح لعمل أُنجز من أجلكم.. وفرحت جدًا بأننا كُثُر بوجه الألمّ، وبوجه اليأس، وبوجه الخوف، سنتجاوز هذه الأيام بالأمل وبالمحبة، حفظكم الله جميعاً من كل مكروه.. الحب والسلام"، وأضافت "وكل الشكر للغالى الصّديق الملحّن الكبير محمّد رحيم على إتقانه للعمل.. بشكل استفزنى لأقدم أجمل ما عندى".