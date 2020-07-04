بصور من الكواليس.. تامر حسني يهنئ صناع مسلسل "طلقتك نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص المطرب تامر حسني على تهنئة الفنان أحمد عصام، على مشاركته في مسلسل "طلقتك نفسي"، كما هنأ أبطال العمل أيضا. ونشر تامر صورًا تجمعه بأبطال العمل، في كواليس المسلسل، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وكتب تامر على الصورة : "مليون مبروك لحبيب قلبي وصديق عمري أحمد باشا عصام، ولكل حبايب قلبي نجوم وأبطال وصناع مسلسل "طلقتك نفسي". مسلسل "طلقتك نفسي" بطولة نهال عنبر، أحمد عصام، كارولين عزمي، ميدو عادل، هاجر أحمد.

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