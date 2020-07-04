بعد تقليدها.. ميرهان حسين تكشف عن أغنيتها المفضلة لأنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ميرهان حسين، مقطع فيديو مجمع، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأوضح الفيديو بعض اللقطات من تقليد ميرهان للمطربة أنغام.

وكشفت ميرهان عن أكثر أغنية مفضلة لديها للمطربة أنغام، وعلقت: "مش هي دي الأغنية اللي قلدت أنغام فيها لكن دي من أكتر أغانيها اللي بعشقها، أغنية اساميك الكتيرة، كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبدالواحد، بموت فيها الأغنية دي".

وأضافت: "ادخلوا عندي على قناتي على يوتيوب، وشوفوا فيديو أدائي لشخصية أنغام في أغنية اكتبلك تعهد، بكلامي أنا والأغنية أصلا كلمات بهاء الدين محمد وألحان إيهاب عبدالواحد".



واعتادت الفنانة ميرهان حسين، خلال فترة العزل المنزلي على تقليد الكثير من الفنانات بينهن" فيفي عبده، إليسا، سميرة سعيد، مايا دياب، أصالة".



ميرهان حسين شاركت في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"،

بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي