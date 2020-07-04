"بالأحمر".. هنا الزاهد رفقة زوجة كريم فهمي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة تجمعها بـ"دانيا البناوي"، زوجة الفنان كريم فهمي، خلال تواجدهما في إحدى المناطق الساحلية أثناء قضاء العطلة الصيفية. وظهر الثنائي في الصورة وهن ترتديان ملابس باللون الأحمر، وعلقت هنا على الصورة قائلة: "من أجل حب الأحمر". كما شاركت "دانيا"، صورة لها رفقة زوجها كريم فهمي عبر حسابها بـ"إنستجرام". هنا الزاهد تنتظر عرض فيلم "الغسالة"، وهو من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

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