محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة شيرين رضا، جمهورها ومتابعيها صورة لها، رفقة قطتها "فُلة"، عبر حسابها بموقع "إنتسجرام". وظهرت شيرين في الصورة وهي تحمل قطتها، وعلقت: "لا يمكنني القيام بالمسافة الاجتماعية عندما يتعلق الأمر بـ Folla". وتشارك الفنانة شيرين رضا في مسلسل "ليه لأ"، الذي يعرض حاليًا على منصة "شاهد"، وتدور أحداثه في 15 حلقة، وهو بطولة: هاني عادل وعمر السعيد وهالة صدقي ومحسن محيي الدين وعبدالرحمن أبو زهرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة| شيرين رضا: لا يمكنني الالتزام بالتباعد الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بـ"فلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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