بكلمات مؤثرة.. محمد فراج يحيي ذكرى رحيل والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان محمد فراج ذكرى رحيل والدته السادسة، إذ توفيت في ٤ يوليو٢٠١٤.

وكتب "فراج" منشورًا، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"،: "أصعب ما يمكن أن يكون في هذا العالم القذر أن تفارق من تحب دون أن تعلم موعد رحيله، ودون أن تودعه".

وأضاف"فراج": "ابتعدتي عني وانتي الشخص الأقرب إلى قلبي، أدعوا الله أن يرزقني رؤياكي ثانية في عالم أفضل، رحمة الله عليكي يا أمي، اللهم أرحمها واغفر لها وادخلها جنتك كما ربتني صغيرا وكبيرا، ٤/٧/٢٠١٤



يذكر أن الفنان محمد فراج شارك في رمضان ٢٠١٩، بمسلسل "قابيل"، كما شارك مؤخرًا في فيلم "الممر".

