بينها London Boulevard وDuplicity .. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة، نوعًا من التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام سهرة اليوم السبت:

MBC 2

في تمام الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع الفيلم الكوميدي Here Comes the Boom، إنتاج عام 2012، كتابة كيفن جيمس، ومن إخراج فرانك كوراسي.

تدور أحداث الفيلم، حول مدرس في مادة علم الأحياء يشارك في بطولة لفنون القتال المختلطة في سبيل جمع الأموال لإنقاذ برنامج النشاط الموسيقي في مدرسته

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً تعرض القناة الفيلم الدرامي Entourage، إنتاج عام 2015، تأليف وإخراج وإنتاج دوج إلين.

تدور أحداث الفيلم، عندما يعود فينسنت تشيس من جديد برفقة أصدقاء الطفولة إيريك وتيرتل وجوني، وبالرغم من أن طموحاتهم كانت قد تغيرت خلال السنوات الماضية، تبقى علاقتهم قوية كالسابق، بينما يتنقلون في عالم هوليوود الشرس والمتقلب.

mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة فيلم الجريمة London Boulevard، إنتاج عام 2010، بطولة كولين فاريل، كيرا نايتلي، آنا فرايل، ومن إخراج وليام موناهان.

تدور أحداث الفيلم، عندما يقع رجل أطلق سراحه حديثًَا من السجن في حب نجمة سينمائية إنطوائية، وسرعان ما يجد نفسه في خضم مواجهة شرسة مع رجل عصابة لا يعرف الرحمة.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة الفيلم الدرامي Duplicity، إنتاج عام 2009، بطولة كلايف أوين، جوليا روبرتس، توم ويلكينسون، بول جياماتي، ومن إخراج تونى جيلروى.

وتدور أحداث الفيلم حول عاشقان يتحدان ويعملان كجاسوسين لدى شركات خاصة سويا لرسم خطة محكمة لخداع الشركات المنافسة، ولكن في لعبة الشركات حيث لا يمكن الوثوق بأحد، يصعب عليهما أن يحلما بالثقة ببعضهما البعض.

mbc bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم الأكشن والإثارة Rocky Handsome، إنتاج عام 2016، بطولة جون أبراهام، ديا تشالواد، إخراج نيشيكانت كامات.

الفيلم مقبتس من الفيلم الكوري The Man from Nowhere، وتدور أحداثه عندما ينطلق شخص يدير متجر رهانات في مهمة لمطاردة منظمة تتاجر بالممنوعات من أجل إنقاذ فتاة صغيرة تربطه بها علاقة خاصة

وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم Housefull 2، إنتاج عام 2012، بطولة أكشاي كومار، جون إبراهام، شازاهن بادامسي، ومن إخراج ساجد خان.

تدور أحداث الفيلم، حول أربعة آباء يريد كل منهم أن تتزوج ابنته من رجل غني، فينطلقون في رحلة بحث عن عريس مناسب لبناتهم، ولكن تعم الفوضى عندما يتظاهر أربعة شبان، يدعى كل منهم "جولي"، بأنهم أغنياء ليتزوجوا من بناتهم، ويقومون بكل ما بوسعهم في سبيل الزواج من الفتيات.