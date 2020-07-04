فيديو| سلمى أبو ضيف: تعرضت للتحرش.. و"اتكلموا لما حاجة تحصلكم ومتخافوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، عن تعرضها أكثر من مرة في مرحلة الطفولة، ونشرت فيديو تتحدث فيه عن الأثر السيء الذي يتركه الأمر على نفوس الأطفال، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت "هناك الكثير من الغضب بداخلي، والشعور بعدم الأمان، والشعور بالتحرش.. أرجوك أن تتحدث أريد أن اشعر بالأمان.. دور الأهالي إنها تخلق حالة ثقة وأمان بين ولادها إنهم يحكوا وميخافوش، لأنكم مصدر الأمان ليهم الأول.. اتكلمي ماتخافيش".

وقالت في الفيديو: "كنت حابة أتكلم في موضوع الولد اللي اتحرش واغتصب 100 بنت لأن الموضوع ده يهمني، ويهم كل البنات لأن تقريبا مفيش بنت أعرفها أو معرفهاش متعرضتش لتحرش في حياتها من وهي صغيرة لحد دلوقتي.. لما جيت اتكلمت مع صحابي قبل كدة، منهم اللي حكالي قصص أنا مش قادرة أصدقها".

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وتابعت: "وفي حاجات أنا مريت بيها.. وأنا صغيرة مثلًا دكتور قرر لأن أنا بنت صغيرة وهو محل ثقة عنده الحق إن هو يقرب مني بطريقة مش مريحة ويمسكني بطريقة مش مريحة، أو سواق الباص بتاع المدرسة يحط إيده على رجلي بطريقة مش لطيفة وحاجات كتير.. لكن أنا قولت لمامتي مثلًا فى قصة الدكتور وعمرنا ما روحنا تاني".

واستكملت: "أنا عايزة أقول بس اللي يحصله حاجة يروح يتكلم مع أهله، والأهالي لازم تبقى حاطة ثقة في أطفالها إن أب حاجة يحكوها، متاخدهاش بطريقة تعنيفية أو تمنعهم، بالعكس لازم يعرفوا يبنوا الثقة اللي بينهم وبين أطفالهم عشان يجوا يحكولهم أي حاجة.. عشان الواحد وهو صغير لما بيتحط في المواقف دي مبيعرفش يتصرف خالص.. وأكيد طفل صغير مش هيعرف يتصرف أو بنت عامة مش هتعرف تتصرف في حاجة زي كده، فأول حد الواحد بيبقى حابب يحكيله هو أهله".

وأضافت: "علموا أولادكوا لما يحصلهم موقف زي كده إزاي يتكلموا، أنا مش عايزة أطول عليكوا بس اللي عايزة أقوله اتكلموا لما حاجة تحصلك زي كده، احكوا لأهاليكوا.. والأهالي لازم تفهم إن لو أي حاجة حصلت زي كده تعرف إزاي تتصرف وتعلم ولادها إزاي يقولوا الحقيقة وميخافوش".