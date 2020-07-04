لطيفة تستعد لتصوير فيديو كليب جديد لطرحه قريباً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : أعلنت الفنانة لطيفة، عن استعدادها لتصوير فيديو كليب جديد، تطرحه خلال الأيام المقبلة. ونشرت لطيفة، فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مفاجأة جديدة بحضرهالكم.. كليب جديد هتشوفوه قريب قوي.. بحبكم". وقالت بالفيديو: "حبايبي وحشتوني.. بنعمل فيديو كليب حلو أوي، بقالنا كتير معملناش فيديو كليب.. تفتكروا هيكون تونسي ولا مصري.. أنا وعدتكم بيها، لا قريب جدا هتشوفوا المفاجأة". وكانت الفنانة التونسية لطيفة، قد طرحت مؤخرا أغنية "للشمس"، عبر قناتها على "يوتيوب"، وصورتها على طريقة فيديو كليب، كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي.

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