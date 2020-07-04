أكرم حسني وأمير طعيمة يهنئان شيكو بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان أكرم حسني والشاعر الغنائي أمير طعيمة، على تهنئة صديقهما الفنان شيكو بعيد ميلاده الـ٤٠ إذ أنه من مواليد ٣ يوليو ١٩٨٠.

أكرم حسني

نشر الفنان أكرم حسني، صورا تجمعه مع شيكو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا شيكوسبير العرب".

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أمير طعيمة

فيما نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، صورة له مع شيكو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت طيب وسعيد وناجح، وفي أحسن صحة يا شيكوسبير العرب".

يذكر أن، الفنان شيكو والفنان هشام ماجد، يحضران للجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، بطولة أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ومن إخراج معتز التوني.