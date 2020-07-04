عن إصابتها بـ"كورونا".. منى إش إش: "تجاوزت المرحلة الحرجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلنت الفنانة منى إش إش، عن تجاوزها المرحلة الحرجة بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مؤكدة دخولها في مرحلة التعافي.

وكتبت منى، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "بفضل الله ورحمته ويقيني بلطفه وكرمه عليا وعشمي إنه مش هيخذلني وهيكملي على خير إن شاء الله".

وتابعت: "أنا عديت المرحلة الحرجة، وحاليا في مرحلة التعافي بإذن الله، تبارك الرحمن الرحيم، الحمد والشكر ليك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع رسل وأنبياء الله وملائكته، بشكركم جميعا حبايب قلبي على شعوركم ووقوفكم جنبي بالدعاء ربنا يحفظكم ويبارك فيكم".

يذكر أن، منى إش إش، كانت قد أعلنت إصابتها ووالدها الملحن حسن إش إش، بفيروس كورونا، وكتبت تدوينة عبر حسابها على إنستجرام قالت فيها "الكورونا راحت لبابا لحد باب بيته".