عمرو دياب يستعد لطرح أحدث أغنياته محتاج لحبيب يبقى مقاسك

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لطرح أحدث أغنياته، والمقرر طرحها قريبًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. والأغنية من كلمات خالد حلمي، وألحان محمد بسيط، وتوزيع نديم الشاعري. وألحان محمد بسيط، وتوزيع نديم الشاعري. وتأتي مطلع كلمات الأغنية كالتالي: Advertisements محتاج لحبيب يبقا مقاسك ..سترك وغطاك قدام ناسك. قلبه متفصل على كيفيك .. مش حد يدوس على احساسك. يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان سهران، وضم الألبوم حوالي 16 أغنية من أبرزهم: جامدة بس، هيعيش يفتكرني، جميلة، بالضحكة دي، عم الطبيب، ياروقانك، روح، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

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