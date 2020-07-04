فيديو..محمد محيى يطرح أغنية "قلت أخونه"

بالتزامن مع بدء الفترة الغنائية الصيفية، طرح الفنان محمد محيى أغنيته الجديدة "قلت أخونه"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:نور الدين حمدي، ألحان:كريم حمدي، توزيع:فهد.
"قلت أخونه" هي الأأغنية الثالثة التي تتضمن ألبومه الجديد "بتاع زمان"، حيث أصدر أغنيتين في مطلع 2020، "سهرانين" التي اقترب عدد مشاهداتها منالـ 2 مليون مشاهدة، من كلمات :نور الدين حمدي، ألحان: محمد محيي ،توزيع: محمد العشي، الأخرى "فوضت أمري" التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة، من كلمات:أشرف أمين، ألحان: محمد محيي، توزيع:محمد العشي.
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